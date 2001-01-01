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مانشستر يونايتد يقترب من ضم المهاجم هويلوند

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 11:40 م | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 11:40 م

اقترب نادي مانشستر يونايتد من حسم صفقة انضمام اللاعب الدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم فريق أتلانتا الإيطالي بعدما وصلت المفاوضات بين الناديين إلى مرحلة متقدمة.

حسبما أشار فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث أكد استبعاد اللاعب من مباراة فريقه الودية أمام فريق بورنموث الإنجليزي تمهيدًا للاتفاق النهائي بين الناديين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي مانشستر يونايتد قدم عرضًا يزيد على 60 مليون يورو، رغبة في إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن بعد أن وافق هويلوند على الشروط الشخصية لتعاقده مع الشياطين الحمر.


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