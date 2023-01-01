الاقتصاد البلجيكي ينمو بمعدل أبطأ في الربع الثاني

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أظهرت بيانات بنك بلجيكا الوطني يوم الجمعة، أن الاقتصاد البلجيكي نما بمعدل أبطأ في الربع الثاني.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة معدلة بلغت 0.2% مقارنة بالربع الأول الذي حقق فيه الاقتصاد 0.4%.

وبالمقارنة بنفس الربع من العام الماضي، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.9% في الربع الثاني، بتراجع عن نسبة 1.3% في الربع الأول.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت القيمة المضافة بنسبة 1% في الصناعة، بينما واصل قطاع الخدمات تسجيل نمو إيجابي بنسبة 0.5%.

كما ارتفعت القيمة المضافة بشكل طفيف بنسبة 0.1% في صناعة البناء.