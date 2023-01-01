الاقتصاد البلجيكي ينمو بمعدل أبطأ في الربع الثاني

أظهرت بيانات بنك بلجيكا الوطني يوم الجمعة، أن الاقتصاد البلجيكي نما بمعدل أبطأ في الربع الثاني.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة معدلة بلغت 0.2% مقارنة بالربع الأول الذي حقق فيه الاقتصاد 0.4%.
وبالمقارنة بنفس الربع من العام الماضي، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.9% في الربع الثاني، بتراجع عن نسبة 1.3% في الربع الأول.
وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت القيمة المضافة بنسبة 1% في الصناعة، بينما واصل قطاع الخدمات تسجيل نمو إيجابي بنسبة 0.5%.
كما ارتفعت القيمة المضافة بشكل طفيف بنسبة 0.1% في صناعة البناء.