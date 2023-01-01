أديداس تعتزم بيع منتجات ييزي لمغني الراب الأمريكي كاني ويست

تعتزم شركة أديداس الألمانية للملابس والمستلزمات الرياضية بيع آخر لمخزونها من تشكيلة منتجات "ييزي" التي أطلقتها بالتعاون مع مغني الراب الأمريكي الذي تلاحقه الفضائح، كاني ويست، حسبما قالت الشركة اليوم الجمعة.

وقالت أديداس في مقرها في هرتسوجن آوراخ بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، إن الأحذية والملابس من تشكيلة "ييزي" ستكون متاحة عبر المنصات الرقيمة وسيتم إطلاقها تدريجيا اعتبارا من الثاني من أغسطس المقبل.

وسيتم التبرع بمبلغ "كبير" للمنظمات العاملة في مجال مكافحة الكراهية والتمييز والعنصرية ومعاداة السامية.

كان ويست قد أطلق منتجات عصرية باهظة الثمن بالتعاون مع أديداس، وكان ذلك مجالا مربحا للغاية للطرفين. وكانت علامة "ييزي" تعني مليارات الدولارات في شكل مبيعات لأديداس، لا سيما في الولايات المتحدة، مع تحقيق هوامش ربحية عالية للغاية.

وتعين على أديداس أن توقف التعاون وتبيع المنتجات أيضا في الخريف من العام الماضي، في أعقاب تصريحات معادية للسامية من جانب ويست وتعرضها لضغوط خارجية كبيرة.

لكن شركة المنتجات الرياضية العملاقة أعلنت في مايو أنها ستبيع أجزاء من مخزونها من المنتجات من تشكيلة "ييزي" حتى بعد إنهاء العلاقة مع ويست. وبدأت أول عملية بيع في مايو، وارتبط ذلك أيضا بتبرعات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت أديداس إنها تتوقع خسائر تشغيل بقيمة 450 مليون يورو (498 مليون دولار) لهذا العام، أي أقل من خسارة تقديرية بشكل أولي بقيمة 700 مليون يورو.