الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الداخلية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الداخلية غدًا.

اجتمع مارسيل كولر المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن أهمية مواجهة الغد وكونها خطوة في مشوار نحو لقب جديد، يحتاج إلى تركيز وعمل من الجميع.

وعقد كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية قبل مواجهة الداخلية.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في الساعة السابعة مساء غد الأحد على ملعب الكلية الحربية، وذلك ضمن منافسات دور الـ١٦ في بطولة كأس مصر.