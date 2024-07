وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن شراء آلاف من ذخائر الهاون دقيقة التوجيه بـ220 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية شراء آلاف من ذخائر الهاون «دقيقة التوجيه» بـ220 مليون دولار من شركة محلية، وذلك في ظل الحرب على غزة والقصف المتبادل مع حزب الله.

وأشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، إلى «إعداد هذه الصواريخ الموجهة بدقة؛ لتعزيز قدرات القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي»، زاعمة أن «تلك الصواريخ تقلل المخاطر التي يتعرض لها المدنيون».

Director General of the Israel Ministry of Defense, Major General (Res.) Eyal Zamir, has signed an order worth over $220 million for thousands of "Iron Sting" precision-guided mortar munitions from Elbit Systems. pic.twitter.com/MVUAhfv8yy