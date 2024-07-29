وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن شراء آلاف من ذخائر الهاون دقيقة التوجيه بـ220 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية شراء آلاف من ذخائر الهاون «دقيقة التوجيه» بـ220 مليون دولار من شركة محلية، وذلك في ظل الحرب على غزة والقصف المتبادل مع حزب الله.

وأشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، إلى «إعداد هذه الصواريخ الموجهة بدقة؛ لتعزيز قدرات القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي»، زاعمة أن «تلك الصواريخ تقلل المخاطر التي يتعرض لها المدنيون».

Director General of the Israel Ministry of Defense, Major General (Res.) Eyal Zamir, has signed an order worth over $220 million for thousands of "Iron Sting" precision-guided mortar munitions from Elbit Systems. pic.twitter.com/MVUAhfv8yy — Ministry of Defense (@Israel_MOD) July 29, 2024

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء يوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.

كما أحرقت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ونسفت أخرى في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات مُسّيرة الرصاص في شارعي الصناعة والمغربي جنوب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,324 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,830 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.