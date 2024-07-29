ورش فنية بمؤسسة رتيبة الحفني لذوي الهمم

انطلقت فعاليات الورش الفنية لمؤسسة رتيبة الحفني لذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة علا عبيد، للموسم الصيفى لهذا العام، فى فصول تنمية المهارات والكورال والاستعراض وفى التخاطب وتعديل السلوك لأصحاب الهمم.

من جانبها، أشارت علا عبيد، إلى أن هناك أيضا فصول لمحو الأمية ثم مرحلة المعادلة للابتدائية، وتستمر حتى إتمام المراحل الإعدادية والثانوية، مضيفة أن الطلاب حصلوا على نتائج مشرفة ومنهم من حصد التفوق فى كل مرحلة، وأن المؤسسة تستقبل حاليا دفعات جديدة من ذوى الاحتياجات الخاصة والعادية لفصول محو الأمية وذلك منذ منتصف يوليو الجارى.

وأضافت أن تنمية المهارات تتضمن مشغولات يدوية وبعض من عناصر التربية الفنية لتنشيط الذكاء وتنمية الإدراك لدى أصحاب الهمم، مثل التلوين وتركيب أشكال هندسية ورسم على الجبس وعمل حلى بالخرز ورسم على الزجاج وغيره من الأعمال الفنية.

وأوضحت أن ورش تنمية المهارات تستخدم أيضا فى تعديل السلوك والعملية التعليمية، مشيرة إلى أن المؤسسة تتميز باستخدام الغناء فى ورش التخاطب، واستخدام الاستعراض والكورال كمكمل فى تعديل السلوك وتنمية المهارات والتعليم، والمقدرة على مواجهة الجمهور فى الوقوف على المسرح بإتزان وإنتظام فى الحركة.