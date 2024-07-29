في تصريح مثير للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب عن دعمه للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، مؤكداً أنه يخطط لجعل بلاده "عاصمة الكوكب للعملات المشفرة".

وجاءت تصريحات ترامب المؤيدة للعملات المشفرة في خطاب ألقاه خلال مؤتمر "البيتكوين" بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، والذي تحدث فيه عن سياسته المستقبلية لهذه العملات في حال فوزه بالانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

ولكن، ماذا نعرف عن العملات المشفرة؟

وفقاً لتقرير سابق لفضائية "الجزيرة"، فالعملات المشفرة أو الرقمية هي عملات افتراضية تعتمد على تقنية "بلوك تشين"، وتهدف إلى تمكين المعاملات المباشرة من نظير إلى نظير دون وسطاء سواء كان شخصًا أو مؤسسة.

شكل من أشكال الأصول الرقمية

ووفقاً لشبكة "سي إن إن"، تعد العملات المشفرة شكلاً من أشكال الأصول الرقمية التي يتم ضمانها بواسطة شبكة لامركزية من أجهزة الكمبيوتر.

وترفض العملات المشفرة فكرة الخضوع لسيطرة البنك المركزي أو الحكومة، على عكس العملات التقليدية مثل اليورو أو الدولار الأمريكي.

البيتكوين والإيثريوم

وتعد البيتكوين والإيثريوم وBNB وUSDT أمثلة بارزة على العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، على عكس العملات التقليدية، لأنها مشفرة وتستخدم هذا التشفير لزيادة أمان المعاملات عبر الإنترنت.

وبالإضافة إلى شراء العملات المشفرة، يرغب العديد من الأشخاص في تداولها لتحقيق الربح؛ لأن المضاربين يتحكمون في ارتفاع وانخفاض أسعارها.

ظهرت بعد أسوأ أزمة مالية

ظهرت العملة المشفرة الأصلية، البيتكوين، في العام 2009، بعد أسوأ أزمة مالية في التاريخ الحديث، حيث قال رواد عالم العملات الرقمية بشكل أساسي إنه، للتراجع عن سيطرة الحكومة، نريد عملتنا الخاصة التي لا يمكن لأي كيان التلاعب بها.

ويشير مصطلح "التشفير" إلى الطريقة التي يتم بها تأمين الشبكات، وذلك باستخدام أنظمة تشفير تجعل من المستحيل تقريباً تزوير الرموز.

تعدين العملات الرقمية

وبالرغم من أن العملات المشفرة لا تصدر عن سلطة مركزية، مما يحميها من التدخل والتلاعب الحكومي، إلا أن تعدين البيتكوين يؤدي إلى تقليل مكافآت القائمين بالتعدين، ويمكن أن يؤثر على ربحية تعدينها، مما يجبر القائمين بتعدين هذه العملة الرقمية على التكيف ويصبحون أعلى كفاءة.

فوفقاً للتقرير، تشير البيانات التاريخية إلى أن تعدين البيتكوين يمكن أن يكون له تأثير كبير على السعر، حيث قد يؤدي إلى تقلبات الأسعار على المدى القصير؛ باعتبارها أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث الشعبية والقيمة السوقية، ما قد يؤثر على سوق العملات الأخرى.

كيف يتم التعامل بالعملات المشفرة؟

يتعامل معظم الأشخاص الذين يمتلكون العملات المشفرة معها على أنها استثمار، فقد ساعدت فترة الوباء في زيادة الطلب على عملة بيتكوين وغيرها، وهي موجة بلغت ذروتها في أواخر العام 2021.

وتراجعت الأسعار منذ ذلك الحين، حيث فقدت بيتكوين حوالي 75% من قيمتها منذ أعلى مستوى لها في نوفمبر 2021، كما هو الحال بالنسبة للإيثر.