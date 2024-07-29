المنوفية: رئيس مدينة شبين الكوم يوجه بتذليل العقبات لإنهاء أعمال ملفات التصالح

وجه السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بضرورة إنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء وتذليل المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان، باعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

يأتي ذلك خلال جولة تفقدية، اليوم الاثنين، بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة تقديم المواطنين لملفات التصالح، لسرعة إنجاز هذا الملف، وتذليل أي عقبات تحول دون إنجازه، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية لأعمال التصالح.

واستمع عبدالعال خلال الزيارة لاستفسارات المواطنين وأجاب عنها، وشدد على استكمال تسجيل جميع ملفات التصالح والتقنين على المنظومة الإلكترونية والتنسيق مع جهاز معلومات شبكات المرافق لتجهيز إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدم للتصالح أو غيرها، وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء.