عقد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، جلسته الأولى اليوم الإثنين، بعد الجلسة الإجرائية التي تم خلالها اختيار رئيس الغرفة، ونائبه وأمين الصندوق بالتزكية.

وتم خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول تشكيل هيئة المكتب ورؤساء اللجان، وذلك بحضور كل من كريم محسن، نائب رئيس الغرفة، ونادر عياد، أمين الصندوق وجميع اعضاء المجلس.

كما تم خلال الاجتماع، تشكيل هيئة المكتب من رئيس الغرفة، ونائبه وأمين الصندوق بجانب عضوية كل من يسري السعودي، وأحمد إبراهيم وكريم المنباوي، وتم تفويض يسري السعودي برئاسة هيئة المكتب

كما تم تحديد رؤساء اللجان على النحو التالي:

كريم المنباوي رئيسا للجنة السياحة الخارجية ومستحقات الشركات والفنادق.

نادر عياد رئيسا للجنة الطيران.

يسري السعودي رئيسا للجنة فض المنازعات.

شريف لطفي رئيسا للجنة شئون الأعضاء.

تامر الشاعر رئيسا للجنة المعارض والمؤتمرات.

وليد خليل رئيسا للجنة الشئون القانونية.

أحمد إبراهيم رئيسا للجنة السياحة الدينية.

وليد خليل رئيسا للجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية.

مهند فليفل رئيسا للجنة النقل السياحي.

هيثم عرفة رئيسا للجنة التدريب.