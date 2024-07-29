القسام تعلن تنفيذ 11 مهمة عسكرية ضد القوات الإسرائيلية في غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أنها نفذت 11 مهمة عسكرية ضد القوات الإسرائيلية منذ صباح الأحد.





وقالت "القسام" إنها استهداف غرف قيادة الجيش الإسرائيلي في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.



وأضافت الكتائب أنها دكت قوات إسرائيلية متوغلة في محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأفادت أيضا بأنها استهدفت قوة راجلة بعبوة "رعدية" مضادة للأفراد في محيط مسجد البراء بن عازب في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، مؤكدة مقتل وإصابة عدد منها.

كما أعلنت استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المباني بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في محيط مسجد البراء بن عازب في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

ووفق بيانات أصدرتها تباعا، قالت "كتائب القسام" إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من طراز "نمر" بقذيفة "الياسين 105" في محيط مسجد البراء بن عازب في حي تل الهوى.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت الكتائب أنها دكت القوات المتوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وقصف مقر قيادة للجيش في منطقة التوغل غرب الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

وفي منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب القطاع، أكد الجناح العسكري لحركة حماس أنها قصفت قوة هندسة إسرائيلية راجلة بعبوة "رعدية" مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح.

كما استهدفت "القسام" أيضا تجمعا لجنود إسرائيليين بقذائف الهاون جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة، مشيرة في السياق إلى أن عناصرها خاضوا معارك ضارية من مسافة الصفر مع قوات متوغلة جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.