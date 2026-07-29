بورسعيد تحصد المركز العاشر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علمي علوم

تقدم محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، بخالص التهنئة للطالب محمد وليد محمد نصر، بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين، لحصوله على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علوم).

وأكد بدوي أن هذا الإنجاز المشرف يعكس ما يتمتع به أبناء محافظة بورسعيد من تميز واجتهاد، ويُعد ثمرة لتضافر جهود مديرية التربية والتعليم والأسرة في دعم الطلاب وتحفيزهم على التفوق.

كما تقدم، في بيان إعلامي، بخالص التهنئة إلى جميع طلاب الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، بمناسبة نجاحهم في امتحانات العام الدراسي 2025/2026، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في المرحلة الجامعية.