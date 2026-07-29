أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، استقرار الحالة الصحية لـ 3 حالات تركية الجنسية من مصابي حادث تصادم الأتوبيس السياحي مع سيارة ربع نقل على الطريق الدولي الواقع في نطاق مدينة رأس سدر منذ عدة أيام، ونقلهم إلى بلادهم في تركيا.

وأكدت السفارة التركة أنه جرى نقل 3 من المواطنين إلى بلادهم بطائرة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، وذلك بعد استقرار وضعهم الصحي نتيجة للتدخل الطبي الناجح من قبل الأطباء المصريين في مستشفى رأس سدر ومستشفى شرم الشيخ.

وتقدمت السفارة بالشكر إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية، وهيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية على تعاونهم الوثيق مع السفارة، وتقديمهم كافة أشكال الدعم خلال هذه الفترة.

وكان قد أجرى صالح موتلو شن، السفير التركي بمصر، زيارة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، للاطمئنان على الحالة الصحية لمواطنتين التركيتين اللذين يتلقون الرعاية الطبية بالمستشفى عقب الحادث.

واطمئن السفير التركي على حالة المصابتين، واستمع إلى شرح تفصيلي من أعضاء الفريق الطبي المعني بمتابعة حالتيهما، حول تطورات الوضع الصحي والخطة العلاجية والإجراءات الطبية المقدمة لهما، كما استمع إلى شرح حول طبيعة الخدمات التي تقدمها الفرق الطبية بالمستشفى.

وأعرب السفير التركي، عن تقديره للجهود التي يبذلها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء وفرق العمل الطبية، مشيدًا بما لمسه من مستوى متميز في الرعاية والاهتمام بالمرضى، وما توفره المستشفى من إمكانات وتجهيزات تدعم تقديم خدمة طبية متكاملة.

وكان قد وقع حادث تصادم أتوبيس سياحي مع سيارة ربع نقل منذ أيام قليلة على طريق رأس سدر- عيون موسى، وتبين أن الأتوبيس المتضرر كان يقل أفواجًا ضمن مسيرة تضم اثنين وعشرين أتوبيسًا انطلقت من مدينة شرم الشيخ وكانت وجهتها زيارة منطقة أهرامات الجيزة، وأسفر الحادث عن إصابة 32 شخصًا، بينهم 27 مواطناً تركياً، و4 مواطنين مصريين، ومواطن واحد من دولة أذربيجان.

وتماثلت 23 حالة من مصابي الحادث للشفاء، واستمر حالتين من الجنسية التركية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، واستكمال الرعاية والتدخلات الطبية اللازمة، وحالتين من الجنسية التركية بمستشفى رأس سدر، وحالة واحدة من الجنسية الأذربيجانية، و4 حالات من المصريين. وتماثل الجميع للشفاء تمامًا.