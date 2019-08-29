منتخب الطائرة يخسر من إيطاليا في نصف نهائي بطولة العالم للناشئين

خسر المنتخب الوطني، لناشئي الكرة الطائرة، أمام نظيره الإيطالي، بنتيجة ثلاث أشواط دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، بدور نصف نهائي كأس العالم، والمقامة حاليا بتونس.

وبهذا يضرب المنتخب الإيطالي موعدًا مع نظيره الروسي في المباراة النهائية غدًا الجمعة، بعد أن كان الأخير قد انتصر في وقتٍ سابقٍ اليوم على الأرجنتين بثلاثة أشواط دون مقابل.

وسيكتفي المنتخب المصري بمواجهة نظيره الأرجنتيني في المباراة تحديد المركز الثالث والرابع، على أمل اقتناص الفوز، وتحقيق الميدالية البرونزية.

وسيسعى منتخب مصر لتحقيق إنجاز أفضل من الذي حققه منتخب الناشئين عام 2001 في مصر، حينما أحرز المركز الرابع للبطولة.

وسبق أن التقى منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني في دور المجموعات، وانتصر وقتها الفراعنة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وكان المنتخب المصري، بقيادة حسن الحصري، المدير الفني، تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، بعد تغلبه على نظيره البيلاروسي في إطار ربع نهائي بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء.

وكان منتخب ناشئو الطائرة، تأهل لدور ربع النهائي بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16، بينما تأهل بيلاروسيا بالفوز بنفس النتيجة على التشيك .

وجاء تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا والأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة.

ونجح منتخب ناشئي الطائرة في تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3/2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1/3 فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0 .

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلاً من اللاعبين، محمد علوان، عمر ديغيام، أحمد عبد العظيم مروان النجار، عبد الرحمن الحسيني، أنس محمد، كريم ابراهيم، إياد محمد، محمد العرابي، يوسف نصير، يوسف جعفر وإبراهيم رسلان.