مرتضى منصور بعد تعيين الغندور رئيسا للجنة الحكام: بداية سيئة لعمرو الجنايني

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هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة، بشأن قرار تعيينها جمال الغندور كرئيسا للجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

وقال منصور في تصريحات لقناة المحور في الساعات الأولى من يوم الخميس:"بداية سيئة لعمرو الجنايني، وتقدمت بـ4 بلاغات ضد جمال الغندور للنائب العام، بسبب الشتائم التي أرسلها لي على هاتفي".

وأضاف رئيس نادي الزمالك:" أنا من الآن مع الجمعية العمومية ضد عمرو الجنايني، واللائحة تقول إن المدير التنفيذي هو من يدير الاتحاد وليس أنت يا جنايني".

وواصل:"أنا من سأقف لك يا عمرو هذا من تجلبه يا زملكاوي، وسوف أذهب اتحاد الكرة لعمرو الجنايني وجمال الغندور غدا".

وكانت اللجنة الخماسية المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد قامت بتعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام وذلك مساء الأربعاء.