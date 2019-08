أول تعليق من ميتشو بعد فوز الزمالك على المقاصة بالكأس

علق الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك على فوز فريقه على مصر المقاصة في دور الثمانية ببطولة كأس مصر (1-0) والتي أقيمت مساء الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

ميتشو كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:"ممتن للاعبي فريقي الذين قاتلوا بجد واحترموا قميص الزمالك للفوز على المقاصة بربع نهائي بطولة كأس مصر".

وأضاف المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا: "قدمنا كل ما لدينا معًا، ومع الإدارة والجهاز الفني، لنصل إلى نصف نهائي الكأس، ومازلنا بعيدين عن أفضل ما لدينا".

ويخوض الزمالك بعد تأهله على حساب المقاصة، مواجهة نصف نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل.

Grateful to players that fought hard respecting Zamalek Jersey to win quarterfinals vs Makasa 1-0 this evening.Together with Management and technical team we did all to serve the team to see that teamwork is taking us to Semifinals of Egyptian cup.Still far away from our best.... pic.twitter.com/PbNWMNSERX