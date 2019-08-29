ضبط عاطلين بحوزتهما 10 طرب حشيش بالدلنجات

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع مباحث البحيرة بإشراف اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة، من ضبط عاطلين بحوزتهما 10 طرب حشيش بدائرة مركز شرطة الدلنجات.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوردت معلومات لضباط مكتب الإدارة فرع البحيرة ،مفادها قيام، "انور م م ا" 40 سنة عاطل ومقيم بقرية الطود التابعة لدائرة مركز كوم حمادة، و"أحمد ح ع "26 سنة عاطل ومقيم قرية عزبة السعدي التابعة لدائرة مركز الدلنجات، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز الدلنجات والقرى المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات، وعقب استئذان النيابة العامة تمكن المقدم محمد الحناوي من ضبط المتهمين بقرية البستان التابعة المركز وبحوزتهما 10 طرب لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتفي محمول، واعترف المتهمان بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، المبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.