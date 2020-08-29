وفاة الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان بطل فيلم «بلاك بانثر» عن عمر 43 عاما

توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان، الذي اشتهر بأداء دور البطولة في فيلم "بلاك بانثر" أو (النمر الأسود) لشركة مارفل عام 2018، عن عمر 43 عاما، حسبما أعلنت عائلته يوم الجمعة.

كان بوزمان، الذي تحدث علنا عن مرضه، يصارع سرطان القولون منذ أربعة أعوام.

وقالت عائلته في بيان نشرته على حسابه على موقع تويتر إنه توفي في المنزل مع زوجته وعائلته إلى جانبه.

وقالت عائلته: "إنه مقاتل حقيقي، لقد ثابر تشادويك طوال فترة مرضه، وقدم لكم العديد من الأفلام التي أحببتموها كثيرا".

وأضافت أن العديد من أفلامه "تم تصويرها جميعا أثناء وبين عدد لا يحصى من العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي."