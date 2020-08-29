- رئيس حركة جيش تحرير السودان لـ"الشروق": اتفاق السلام نقلة نوعية في مستقبل البلاد

يوقع الوفد الحكومي السوداني وممثلي حركات دارفور في جوبا عاصمة جنوب السودان، بعد قليل، على بروتوكول الترتيبات الأمنية بمسار دارفور، بين بحضور لجنة الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، توت قلواك.

ويشمل التوقيع البروتوكول السياسي الخاص بمسار المنطقتين، كما سيتم التوقيع على بروتوكول "القضايا الأمنية" لكلاً من مسار دارفور، ومسار المنطقتين.

وكان الوفد الحكومي وممثلين عن حركات دارفور قد وقعا أمس الجمعة على 7 بروتوكولات، هما "النازحين واللاجئين، تقاسم السلطة، العدالة والسلام والمساواة والمصالحة، الرعاة والمزارعين، والأرض والحواكير، والتعويضات، تقاسم الثروة"، وتقرر تأجيل التوقيع على الترتيبات الأمنية إلى اليوم، السبت، لصياغة بعض البنود.

فيما وقعت لجنة الوساطة الجنوبية كشاهد على الاتفاق بين الطرفين، لاسيما أن دولة جنوب السودان ترعى مفاوضات السلام منذ انطلاقها نهاية العام الماضي.

من جانبه، قال رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي في تصريحات لـ"الشروق"، أن اتفاق السلام يُعد نقلة نوعية في المستقبل السياسي للسودان، كما سيعمل على إرساء السلام والاستقرار في "دارفور" ويسمح بعودة النازحين ودخول المنظمات حيز العمل، مؤكداً أن الترتيبات الأمنية من شأنها تقليل الصدام الأمني بالمنطقة.

إلي ذلك، تستعد العاصمة جوبا لاستقبال الوفود المشاركة في التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام، صباح يوم الأثنين المقبل.

وعلمت "الشروق" من مصادر سودانية مطلعة أن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك سوف يصل صباح غداً الأحد، ورئيس المخابرات العامة السوداني، فيما وصل منذ قليل وفد وزاري سوداني يضم عدد من الوزراء أبرزهم وزير المالية المُكلف، وزير الإعلام، وزير شؤون الرئاسة".

ورجحت المصادر مشاركة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان في التوقيع، ووصوله إلى جوبا، صباح يوم الأثنين.

وفي نهاية العام الماضي، شهدت العاصمة جوبا، أولى جلسات انطلاق المفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية برعاية حكومية من دولة جنوب السودان، بهدف الوصول إلى اتفاق سلام شامل بالبلاد.

ويضم مسار دارفور، المنضوي تحت كيان الجبهة الثورية السودانية، كلاً من "حركة العدل والمساواة، حركة جيش تحرير السودان، حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي، تجمع قوى تحرير السودان، والتحالف السودانى".