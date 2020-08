النني بعد التتويج بالدرع الخيرية: لقب خاص في ليلة مبهجة

علق محمد النني لاعب وسط أرسنال على تتويج فريقه بكأس الدرع الخيرية، عقب الفوز على ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي اليوم السبت.

وكتب النني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "ليلة فائزة ومبهجة وكأس خاص وروح الفريق التي تظهر هنا في هذه الصورة".

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما تقدم أوباميانح لأرسنال في الدقيقة 12 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل الياباني تاكومي مينامينو في الدقيقة 73.

هذه البطولة هي الثالثة للنني مع الجانرز، بعدما توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2017، بعد تغلبه على غريمه التقليدي تشيلسي بنتيجة 2-1، وكأس الدرع الخيرية 2018 بالفوز على تشيلسي أيضا بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وتعد هذه البطولة هي الـ16 في تاريخ أرسنال، فقط مانشستر يونايتد حقق اللقب أكثر منه في 21 مناسبة.

A victorious and cheerful night, a special trophy and a team spirit that is showing up here in this picture ♥️ @Arsenal #CommunityShield #COYG pic.twitter.com/S3IzuNFOMJ