كوريا الجنوبية تسجل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز هذا العدد أكثر من 300 حالة خلال يومين متتالين.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن الحالات المسجلة الجديدة ترجع إلى حالات عدوى جماعية مرتبطة بكنيسة سارانج جيئيل بسول، ومظاهرات حاشدة أقيمت في ميدان كوانج هوا مون في العاصمة الكورية الجنوبية، ومرافق دينية وتجمعات أخرى.

وقررت الحكومة الكورية الجنوبية، يوم أمس الجمعة، رفع مستوى التباعد الاجتماعي في سول وضواحيها لمدة أسبوع واحد بدءا من يوم 30 أغسطس الجاري بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، أن البلاد أبلغت عن 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالأمس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 19400 حالة.

وسجلت سول وضواحيها 249 حالة من أصل 323 حالة جديدة، منها 125 حالة في سول و104 حالات في إقليم كيونج كي و20 حالة في إنتشون.

ومن جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد الوفيات 321 حالة بزيادة 5 حالات جديدة، ووصل معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1.65%، وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 214 حالة ليصل إلى 14765 متعافيا.