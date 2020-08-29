ذكر مجلس الوزراء السوداني أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك سيتوجه غدا /الأحد/، يرافقه وفد رفيع المستوى، لمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، لحضور التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام، المقرر بعد غد.

وكانت الحكومة السودانية ووفود الحركات المسلحة بمسار دارفور (غرب السودان) قد وقعت، مساء أمس /الجمعة/ بجوبا، بالأحرف الأولى على 7 بروتوكولات، شملت قضايا السلطة، والنازحين واللاجئين، والرعاة والمزارعين، والأرض والحواكير (الأراضي المجتمعية والمصطلح مشتق من كلمة حكر أو احتكار)، والعدالة والمساواة والمصالحة، والتعويضات وجبر الضرر، وتقاسم الثروة.

ومن المقرر أن يتم اليوم التوقيع بالأحرف الأولى على البروتوكول الثامن الخاص بالترتيبات الأمنية بعد اكتمال صياغته النهائية.