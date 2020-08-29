 الصين تأمل التعافي السريع لرئيس وزراء اليابان - بوابة الشروق
السبت 29 أغسطس 2020 12:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الصين تأمل التعافي السريع لرئيس وزراء اليابان

بكين - أ ش أ:
نشر في: السبت 29 أغسطس 2020 - 11:53 ص | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2020 - 11:53 ص

• وتؤكد أهمية تطوير العلاقات مع طوكيو

 

أعربت الصين عن تقديرها للجهود التي بذلها رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، وأمنياتها له بالتعافي السريع من مرضه، مشددة على أهمية العمل مع الجانب الياباني للدفع بالعلاقات الصينية اليابانية لتتحسن وتتطور باستمرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" -في بيان صحفي اليوم السبت بشأن إعلان رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" استقالته بسبب المرض- إن "العلاقات الصينية اليابانية عادت إلى مسار صحيح، وشهدت تطورا جديا في السنوات الأخيرة، وتوصل قادة البلدين إلى أرضية مشتركة مهمة حول تشكيل علاقات صينية يابانية تتفق مع متطلبات العصر الجديد".

وأضاف جيان أن "الصين تعرب عن تقديرها للجهود المهمة التي بذلها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وتتمنى له التعافي في وقت مبكر"، مشيرا إلى أن الجانب الصيني يرغب في مواصلة احترام المبادئ التي حددتها الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، والعمل مع الجانب الياباني للدفع بالعلاقات الصينية اليابانية لتتحسن وتتطور باستمرار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك