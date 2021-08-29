مصرع شاب سوداني سقط من الطابق الرابع أثناء نومه بالشرقية

لفظ شاب سوداني الجنسية، أنفاسه الأخيرة؛ إثر سقوطه من الطابق الرابع بعقار سكني بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، باستقبال الشاب أبو بكر علي محمد، 22 سنة، سوداني الجنسية، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية سقوط الشاب من مسكنه بالطابق الرابع بالحي العاشر، أمام مجمع تبارك بمدينة العاشر من رمضان، وذلك أثناء نومه أعلى سطح المسكن.

وتبين عدم وجود سور للسطح وسقوط الشاب أثناء نومه، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.