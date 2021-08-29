رئيس الوزراء الأردني يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

استقبل رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه بدار رئاسة الوزراء اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة والوفد المرافق، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».



وأكد رئيس الوزراء الأردني خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين على العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بينهما في جميع المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.



كما أكد أن الأردن يدعم التوافقات السياسية التي تضمن استقرار وأمن ليبيا ووحدة شعبها، وتساند جهودها في التصدي للإرهاب، مبدياً استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الخبرات والإمكانيات التي تحتاجها ليبيا الشقيقة.



ولفت رئيس الوزراء إلى تأكيد الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في قصر الحسينية اليوم على وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها.



من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أهمية دور الأردن الإقليمي ومكانة الملك عبد الله الثاني ودوره في إيجاد حلول للعديد من القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية ودول الإقليم.



وأشاد الدبيبة بالعلاقات التاريخية والعميقة التي تجمع بين الأردن وليبيا، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين حيال العديد من القضايا وفي جميع المجالات.



ولفت إلى تطلع ليبيا للاستفادة من التجربة الأردنية في مجال تطوير الموارد البشرية وفتح آفاق التعاون في هذا المجال، إضافة إلى بحث عقد شراكات بين البلدين في قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب إشراك الشركات الأردنية في مشاريع البناء وإعادة الإعمار، والتعاون في مجال الخدمات المصرفية.



واتفق رئيسا الوزراء خلال اللقاء على تشكيل لجنة وزارية مشتركة من الجانبين للوصول إلى تفاهمات وتوافقات لحل ملف الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية الخاصة على الحكومة الليبية ووضع إطار زمني للسداد.



كما اتفق رئيسا الوزراء على أن يكون هناك اجتماع بين وزيري الصحة الأردني والليبي لوضع خطط لتطوير وتأهيل عدد من الكوادر الطبية الليبية والمساعدة في إدارة بعض المستشفيات الليبية وفتح مركز طبي في ليبيا بالاستفادة من التجربة الأردنية في هذا الخصوص، إلى جانب مواصلة التنسيق والتعاون بين وزراء البلدين في العديد من المجالات.