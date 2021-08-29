قالت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل النقدي، إن الصندوق يقدم 80 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2»، لافتة إلى سداد ثمن الوحدات وفقًا لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن مبادرة البنك المركزي تتيح للمواطن سداد سعر الوحدات على مدار 30 عامًا بفائدة 3%، موضحة أن منخفضي الدخل يدفعون 10% من ثمن الوحدة كمقدم.

وأشارت إلى أن متوسطي الدخل يدفعون مقدم 20% من ثمن الوحدة إذا كان سعرها 1.4 مليون جنيه، و15% إذا كان سعرها 1.1 مليون جنيه كحد أدنى، قائلة إن سعر الوحدات في إعلان مبادرة الرئيس يتراوح ما بين 165 ألف جنيه إلى 950 ألف جنيه.

وذكرت رئيس الإسكان الاجتماعي أن مساحات الوحدات المخصصة لمنخفضي الدخل تتراوح ما بين 75 إلى 90 مترًا، والوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل تتراوح ما بين 100 إلى 120 مترًا، مشيرة إلى أن المواطنين يستطيعون دفع المقدم في مكتب البريد ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني، حتى يوم 9 سبتمبر.

وأكدت أن البنوك تطبق مبادرة التمويل العقاري على الوحدات التي يشتريها المواطنون خارج إعلان الصندوق، مضيفة أن إعلان بعض البنوك عدم تفعيل المبادرة مجرد حالات فردية ناجمة عن عدم دراية بالأمر.

وأعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سحب 74 ألف كراسة شروط، لحجز الوحدات السكنية التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بينما سدد 14500 مواطن مقدمات الحجز.