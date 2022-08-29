وزيرة البيئة: تفعيل دور القطاع الخاص لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ

اجتمعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مع ممثلي شركات تحالف منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ «شركتي بيئة الإماراتية وجرين بلانت»، لبحث تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ورفع مستوى النظافة بالمدينة.

ويأتي ذلك في إطار تحضيرات استضافة مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر القادم وتحويل شرم الشيخ مدينة خضراء.

جاء ذلك بحضور الشيخ خالد الحريم رئيس مجلس إدارة شركة بيئة والمهندس خالد ملوكي ممثل الشركة والمهندس محمد أسعد ممثل شركة جرين بلانت، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات وممثلي الوزارة والشركتين.

وأثنت وزيرة البيئة على التعاون الممتد والمثمر مع الجانب الإماراتي في شتى المجالات وخاصة البيئة، مشيدة بالجهد المبذول لاستعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP28، وتطلعها للخروج بنتائج هامة وبناءة من مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر في غضون أشهر قليلة، للبناء عليها في المؤتمر اللاحق ووضع نموذج عربي مختلف لمؤتمرات المناخ.

وناقشت الوزيرة الخطوات القادمة للبدء في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ واستدامتها لما بعد انعقاد المؤتمر، ووضع تصور واضح للأدوار والمسؤوليات لفريق العمل سواء من وزارتي البيئة والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء والشركتين.

وأكدت أنه سيتم العمل كفريق واحد لتكون المنظومة الجديدة ودورها في المؤتمر وما بعده إحدى القصص والتجارب الناجحة التي سترويها مصر خلال الفترة القادمة، ولتقدم واجهة مشرفة للمدينة التي ستضم بين جناحيها وفود من مختلف أنحاء العالم سواء الرسمية رفيعة المستوى أو غير الرسمية.

واستعرضت الوزيرة خطة عمل المنظومة الجديدة من حيث مناطق العمل بالمدينة سواء منطقة إقامة المؤتمر وفعالياته والشوارع الرئيسية والميادين العامة والمناطق السياحية والمحميات الطبيعية، والمعدات التي سيتم الاستعانة بها سواء في خدمات الكنس والجمع والالتقاط الآلي والتنظيف، بالإضافة إلى توزيع ما يقرب من 477 حاوية بالمدينة تعزز توجه الفصل من المنبع وإعادة التدوير، ودعم رفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات، وتوفير الأيدي العاملة اللازمة.

من جانبه، أكد الشيخ خالد الحريم رئيس مجلس إدارة الشركة على حرصهم على دعم توجه الاستدامة في مصر، والتطلع لتقديم نموذج مميز في إدارة المخلفات من خلال التحالف وبالتعاون مع كافة الشركاء، لدعم مصر الشقيقة في الخروج بمؤتمر مناخ يعكس التميز العربي ويقدم صورة مميزة للاستضافة العربية للمؤتمر، وكذلك دعم التكامل بين مؤتمري المناخ cop27،cop28 القادمين، وقد عرض المهندس خالد ملوكي ممثل الشركة بعرض شكل ونطاق عمل المنظومة بمدينة شرم الشيخ.

وأكد المهندس محمد أسعد ممثل شركة جرين بلانت على تطلعهم من خلال التحالف مع شركة بيئة على تقديم واجهة مشرفة لمصر خلال استضافة مؤتمر المناخ.