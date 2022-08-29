ارتبطت أسرة المتهمة "أمجاد" التي تبلغ من العمر 32 عاما مع أسرة المجني عليها بعلاقة صداقة قوية، بعد قدومهما من محافظة المنيا في صعيد مصر واستقرارهما بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة، خاصة أنهما أبناء مهنة واحدة "العمل بالمنازل"، لكن لم تمر خمس سنوات حتى تدخل الشيطان ووقعت المتهمة في علاقة غير شرعية مع زوج المجني عليها "كامل" البالغ من العمر 37 عامًا، انتهت بارتكاب جريمتي قتل.



بدأت الأفكار الشيطانية تراود المتهمة وعشيقها، في كيفية الوصول إلى عش الزوجبة وأن يجمعهما بيت واحد، فاستقرا في النهاية على أن يتخلص كل منهما من شريك حياته، وبالرغم من وجود أطفال في الأسرتين، وفي سبيل ذلك أحضر العشيق، "حبة حفظ الغلال السامة" وسلّمها للمتهمة التي قامت بدسها لزوجها البالغ من العمر 57 عاما ويعمل "شيف" في مشروب أدى لوفاته في الحال.



واتُخذت إجراءات وفاة الزوج بصورة طبيعية قبل 10 أشهر من ارتكاب الجريمة الثانية وهي قتل زوجة المتهم الثاني.



بعد ارتكاب الجريمة الأولى تردد المتهم الثاني وتراجع عن تنفيذ باقي المخطط بعدما انتابه شعور بالندم، حاولت المتهمة مرارا وتكرارا طوال مدة 10 أشهر بإقناعه باستكمال ما خططا له، لكن رفض الأخير كان سبب وصولهما إلى حبل المشنقة.



استشاطت المتهمة غضبا لإيجاد حيلة للتخلص من زوجة عشيقها، لتستدرجها داخل شقة غير معلومة للمجني عليها، بحجة تنظيفها مقابل أجر مالي، وعقب دخولها انهالت عليها بالضرب على رأسها، باستخدام حجر أعدته لارتكاب جريمتها حتى لفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها.



لم تكتف المتهمة بالقتل بل قطّعت الجثة مستخدمة "ساطور" ووضعتها داخل شنطة سفر، واستعانت بصديق لها متهم ثالث بالقضية "تم تبرئته لحسن النية وعدم علمه بمحتويات الشنطة"، وتخلصا من الشنطة بوضعها في سيارة تاكسي، وإلقائها على جانب سور الطريق الدائري، وحينما رأى المتهم أطفاله الثلاثة، يخبروه بعدم عودة والدتهم من عملها، أسرع بالاتصال على هاتفها ليجده مغلقا، وقتها علم بأن زوجته قد أصابها مكروه من قبل عشيقته ليقوم بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي كشفت أن المتهمة هى وراء ارتكاب الواقعة، ويتم القبض على القاتلة والعشيق.



بدأت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بإستخراج جثة المجني عليه "زوج المتهمة" وأخذ عينة من جدار المعدة لتحديد سبب الوفاة، ليتبين أن الوفاة كانت نتيجة تناول حبة الغلال السامة، وأن زوجته وراء ارتكاب الواقعة بمساعدة عشيقها زوج المجني عليها، ليخلو لهما الجو ويتزوجا.



وقضت محكمة جنايات الجيزة، أمس الأحد، بمعاقبة سيدة العمرانية وعشيقها، بالإعدام شنقا، بتهمة القتل والتخلص من زوج المتهمة الأولى، وزوجة المتهم الثانى.