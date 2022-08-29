قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، إن «تقارير الاضطرابات في جميع أنحاء العراق اليوم، مثيرة للقلق؛ إذ أنها لا تسمح للمؤسسات العراقية بالعمل».

وأضافت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين: «تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء تصاعد التوترات، وتحث جميع الأطراف على أن تظل سلمية، وأن تمتنع عن القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى دوامة من العنف، ولا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر».

وتابعت: «حان الوقت الآن للحوار لحل الخلافات، وليس من خلال المواجهة. يُعد الحق في الاحتجاج العام السلمي هو عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات، ولكن يجب على المتظاهرين أيضاً احترام مؤسسات وممتلكات الحكومة العراقية، التي تنتمي إلى الشعب العراقي وتخدمه ويجب السماح للمؤسسات بممارسة عملها».

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق حظر التجوال الشامل في جميع المحافظات.

وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين - إنها «تعلن حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين إلى إشعار آخر».

وكان زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، أعلن في وقت سابق اليوم، الاعتزال النهائي للعمل السياسي بالبلاد، وغلق المؤسسات التابعة له كافة.

وكرد فعل لهذا القرار؛ اقتحم المئات من متظاهري التيار الصدري القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء، الواقعة وسط العاصمة بغداد.