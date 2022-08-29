ارتفاع أعمدة الدخان بالقرب من مجلس النواب العراقي في بغداد

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أفادت قناة «السومرية» العراقية، بارتفاع أعمدة الدخان بالقرب من مجلس النواب العراقي في العاصمة بغداد، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق حظر التجوال الشامل في جميع المحافظات.

وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين - إنها «تعلن حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين إلى إشعار آخر».

وكان زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، أعلن في وقت سابق اليوم، الاعتزال النهائي للعمل السياسي بالبلاد، وغلق المؤسسات التابعة له كافة.

وكرد فعل لهذا القرار؛ اقتحم المئات من متظاهري التيار الصدري القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء، الواقعة وسط العاصمة بغداد.