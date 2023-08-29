محافظ القليوبية يفتتح عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بالقناطر الخيرية

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة تشهد حالياً طفرة تنموية كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية بكل القطاعات المختلفة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ155.

جاء ذلك خلال جولته بمدينة القناطر الخيرية بقطاعات الأبنية التعليمية، والشباب والرياضة، والصحة والصرف الصحي، والطرق والكباري، وضمن البرنامج الميداني المُعد لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و669.4 مليون جنيه.

واستهل المحافظ، جولته بافتتاح وتفقد مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث افتتح مشروع محطة رفع صرف صحي عزبة أحمد سعيد مركز القناطر الخيرية والمُقامة على مساحة 350 مترا، لخدمة أهالي عزبة أحمد سعيد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7000 نسمه، بتكلفة إجمالية بلغت 12 ألف جنيه، وتحتوي المحطة على 3 وحدات رفع بقوة 70 لتر/ثانية، ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لحل مشكلة الصرف بهذه المنطقة وتغطيتها بالخدمة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي قليوب وشرق القناطر الخيرية، والمُقامة على مساحة 36 فدانا، وتتم التوسعات على ثلاثة مراحل، الأولى تم رفع الطاقة الاستيعابية من 45 ألف م3/يوم إلى 90 ألف م3/يوم، والمرحلة الثانية تتم لرفع الطاقة الاستيعابية من 90 ألف م3/يوم إلى 150 ألف م3/يوم.

كما تم تفقد المرحلة الثالثة لمحطة المعالجة (توسعات شركس) والتي ستعمل بنظام المعالجة الثنائية، والتي تُقام على مساحة 4.5 فدان وتستوعب المحطة 40 ألف م3/ يوم وجاري العمل على توسعة الطاقة الاستيعابية من 40 ألفا إلى 80 ألف م3/ يوم، بتكلفة تتخطى الـ212 مليون جنيه، وستخدم المحطات مركز قليوب والقُرى المجاورة لها والتوابع كما ستخدم قُرى مركز القناطر الخيرية وتوابعها.

فيما تفقد محطة رفع صرف صحي قرية سندبيس بتكلفة 28 مليون جنيه والمُقامة على مساحة 600 م2 وتحتوي على 3 وحدات رفع بقوة 125 لتر/ثانية، وستخدم المحطة أهالي قرية سندبيس، بالإضافة إلى تصريفات قرية البرادعة، علاوة على تزويدها بشبكات تصل أطوالها إلى 14ك.

كما تم الانتهاء من 11ك وجار استكمال 3ك، بالإضافة إلى تنفيذ الوصلات المنزلية من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة المواطنين.

وتفقدَّ المحافظ، مستشفى القناطر الخيرية المركزي بتكلفة إجمالية 485 مليون جنيه، والتي تتكون من 8 غرف عمليات وغرفتين مناظير و31 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 24 حضانة للأطفال كما تحتوي المستشفى على عدد 38 جهازا للغسيل الكلوي ويبلُغ عدد الأسرة 220 سريرا.

كما تفقدَّ المحافظ، العربات المُتنقلة المتواجدة داخل المستشفى والتي من بينها سيارة متنقلة للأشعة مجاناً والتابعة لإدارة الأمراض الصدرية بالوزارة، فضلا عن العربة المُتنقلة التابعة لمبادرة 100 يوم صحة للكشف المُبكر عن الأورام السرطانية، وفحص الثدي والاعتلال الكلوي والأمراض المُزمنة، بالإضافة إلى تفقد أقسام الأشعة والتي تشمل أشعة مقطعية وعادية وإيكو وسونار والأشعة السينية، وقسم التعقيم المركزي والصيدلية المركزية والعناية المركزة والحضانات.

ووجه المحافظ، بتكثيف الجهود لاستكمال توريد باقي الأجهزة لافتتاح المُستشفى قريباً، وإدخالها الخدمة بكامل طاقتها لتدعيم القطاع الطبي بالمدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كل التخصصات الطبية، مشيرا أنه تم فرش المستشفى على أعلى مستوى سواء في الأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية أو الفرش الإداري لتقديم خدمة مميزة للمرضى.

كما التقى المحافظ، بالمواطنين والمرضى واستمع إلى مشاكلهم، موجهاً بحلها فوراً وحسن معاملتهم، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد أنه بعد افتتاح المستشفى سيتم رفع مستوى الخدمات الطبية بالمدينة، لكونها صرحاً طبياً متميزاً يحتوي على جميع التخصصات التي يحتاج إليها المرضى.

وأوضح أن قطاع الصحة شهد تطورا ملحوظاً خلال الثلاث سنوات السابقة وتعدد الإنجازات، حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة والجار تنفيذها عدد 35 مشروعا بتكلفة 3.050.8 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من مستشفى قها المركزي بتكلفة بلغت 322.8 مليون جنيه.

وتم الانتهاء من مستشفى كفر شكر المركزي باعتماد 511 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من مستشفى الخانكة المركزي باعتماد 400 مليون جنيه.

وخلال الجولة افتتح المحافظ، مدرسة السيدة خديجة الرسمية لغات، والتي تم الانتهاء من الإحلال الجُزئي لها، وتوسعتها بعدد 15 فصلا ليُصبح عدد الفصول الإجمالية 56 فصلا بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تخفيض الكثافة العددية للطلاب داخل الفصول، للنهوض بالعملية التعليمية، وتوفير الجو المناسب للطلاب خلال دراستهم.

وفي السياق ذاته قامَّ المحافظ، بوضع حجر الأساس لإنشاء المدرسة اليابانية المصرية بالقناطر الخيرية بواقع 28 فصلا بتكلفة 58 مليون جنيه، والتي ستُقام على مساحة 8922 مترا، وتتكون من 3 مباني مُتصلة منهم 2 مبنى أرضي وأربع طوابق ومبنى دائري مكون من طابق واحد خاصة بالفصول الابتدائي والإعدادي والثانوي.

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