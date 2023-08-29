الأهلي يجدد عقد عمر طارق لاعب السلة لمدة 4 مواسم 

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد عمر طارق، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي أن عمر طارق وقع على عقود التجديد للنادي لمدة 4 مواسم مقبلة ، وأن استمراره يمثل إضافة كبيرة للفريق من أجل المنافسة على جميع البطولات الإفريقية والمحلية.

وأشار مدير عام النشاط الرياضي إلى أن اللاعب يعتبر من العناصر الأساسية بالفريق، وكان صاحب بصمة مؤثرة في البطولات التي تحققت خلال الموسم الماضي.

وأكد أن النادي ينتظر الكثير من اللاعب في الفترة القادمة، خاصة أن فريق كرة السلة يدخل في العديد من المنافسات على الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو البطولات القارية.