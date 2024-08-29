واشنطن تحث طرفي النزاع في السودان على وقف القصف لمنع المزيد من الدمار بمدينة الفاشر

حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بريللو، من أن «قوات الدعم السريع تستعد لشن هجوم جديد على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، مع استمرار قصف الجيش للمدينة».

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، حث «بريللو»، طرفي النزاع على وقف القصف لمنع وقوع المزيد من الدمار على المدينة المنكوبة، مشددًا على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وكان قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد قال إن حكومته لن تنضم إلى محادثات السلام مع قوات الدعم السريع في جنيف بسويسرا، متعهدا بدلا من ذلك «بالقتال لمدة 100 عام».

واعتبر البرهان، المباحثات التي جرت في جنيف هدفت إلى «تبييض وجه قوات الدعم السريع»، منوهًا أنه لن يقبل «بتوسيع منبر جدة أو فتح موضوعات جديدة للحوار مع الدعم السريع».

وأوضح أنه اعترض على رغبة أمريكا بأن يرسل الجيش السوداني وفدا لمفاوضات جنيف، وليس الحكومة السودانية، بحسب قوله.

ويرى أن «السودان يواجه مؤامرة دولية وإقليمية وتم الاستعانة بمرتزقة لتنفيذ أجندتها».

وأتت تصريحات عبد الفتاح البرهان، بعد أن لوّحت قوات الدعم السريع، بإعلان حكومة موازية في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك مع رفض الجيش السوداني التفاوض في جنيف.

وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.