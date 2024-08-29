8 شهداء في قصف الاحتلال لعبسان الكبيرة وحي الزيتون في قطاع غزة

استُشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، وحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني في غزة، بأن 5 مواطنين استُشهدوا جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمنطقة واد صابر جنوبي عبسان الكبيرة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، استُشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال تجمعا للمواطنين في حي الزيتون.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40602 مواطن، وإصابة 93855 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.