بدء تعديل تركيب بعض قطارات القاهرة- الإسكندرية من اليوم

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تعديل تركيب بعض القطارات على خط "القاهرة / الإسكندرية" والعكس بعربات VIP، بدءا من اليوم الخميس.
وقالت الهيئة إنه تقرر تعديل تركيب قطار 931 "القاهرة / الإسكندرية" بداية من اليوم ليكون بالتركيب (3 عربات VIP أولى مكيفة + عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP ثانية مكيفة) وبنفس جدوله الحالي.
وأضافت أنه اعتبارا من يوم غدا سيتم تعديل تركيب قطار 928 "الإسكندرية / القاهرة" ليكون بالتركيب (3 عربات VIP أولى مكيفة + عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP ثانية مكيفة) وبنفس جدوله الحالي.
وكذلك تعديل تركيب قطار 1904 "الإسكندرية / القاهرة" وقطار 919 "القاهرة / الإسكندرية" بداء من يوم السبت القادم ليكون بالتركيب (3 عربات VIP أولى مكيفة + عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP ثانية مكيفة) وبنفس جداولهم الحالية، مع استمرار إيقاف تشغيلهم أيام الجمع والعطلات الرسمية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه التعديلات سيترتب عليها تعديل جداول قطاري 1904 – 948 طبقا للجداول المرفقة.