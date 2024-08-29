بدء تعديل تركيب بعض قطارات القاهرة- الإسكندرية من اليوم

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تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تعديل تركيب بعض القطارات على خط "القاهرة / الإسكندرية" والعكس بعربات VIP، بدءا من اليوم الخميس.

وقالت الهيئة إنه تقرر تعديل تركيب قطار 931 "القاهرة / الإسكندرية" بداية من اليوم ليكون بالتركيب (3 عربات VIP أولى مكيفة + عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP ثانية مكيفة) وبنفس جدوله الحالي.

وأضافت أنه اعتبارا من يوم غدا سيتم تعديل تركيب قطار 928 "الإسكندرية / القاهرة" ليكون بالتركيب (3 عربات VIP أولى مكيفة + عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP ثانية مكيفة) وبنفس جدوله الحالي.

وكذلك تعديل تركيب قطار 1904 "الإسكندرية / القاهرة" وقطار 919 "القاهرة / الإسكندرية" بداء من يوم السبت القادم ليكون بالتركيب (3 عربات VIP أولى مكيفة + عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP ثانية مكيفة) وبنفس جداولهم الحالية، مع استمرار إيقاف تشغيلهم أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التعديلات سيترتب عليها تعديل جداول قطاري 1904 – 948 طبقا للجداول المرفقة.