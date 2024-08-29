ملك الأردن: يجب وقف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتوصل إلى تهدئة شاملة

أكد عبد الله الثاني، ملك الأردن، خلال اتصال هاتفي تلقاه من المستشار الألماني أولاف شولتس، ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتوصل إلى تهدئة شاملة تمنع توسع دائرة الصراع في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وحذر ملك الأردن، في الاتصال اليوم الخميس، من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وجدد الملك عبد الله الثاني، التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أهمية دور ألمانيا والاتحاد الأوروبي في خفض التصعيد.

شدد على أن الأردن لا يسمح بأن يكون ساحة حرب، ولن يقبل بأي أفعال تمس استقراره، لافتًا إلى أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.