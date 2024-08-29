نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود قوله إنه لا بد من تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة دون أي تأخير.

وطالب وود، إسرائيل بتسهيل حملة التلقيح في غزة ضد شلل الأطفال، مؤكدا أنه يجب ضمان تنفيذ حملات التطعيم في قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء الإسرائيلية.

وتابع: "نقدر عاليا عمل الطواقم الصحية في قطاع غزة ونؤكد على ضرورة حمايتهم"، مشيرا إلى أن "التقارير بشأن استهداف عاملين في الأمم المتحدة بقطاع غزة مقلقة للغاية".

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن ممثلة سويسرا في مجلس الأمن قولها إن "الوضع الإنساني في قطاع غزة يتدهور يوما بعد آخر وقلقون من زيادة أوامر الإخلاء"، داعية لاحترام عمل الطواقم الإنسانية في قطاع غزة لضمان وصول المساعدات.

كما أكدت ضرورة تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة بشكل كامل، موضحة أنه "يجب أن يكون مجلس الأمن مستعدا للتحرك إذا تمت عرقلة تنفيذ حملة التطعيم في غزة".

كما دعت إسرائيل لاحترام التزاماتها وفقا للقانون الدولي واحترام حياة الأفراد.