 شيخ الأزهر الشريف يلتقي محافظ الوادي الجديد لبحث افتتاح كلية البنين الأزهرية - بوابة الشروق
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شيخ الأزهر الشريف يلتقي محافظ الوادي الجديد لبحث افتتاح كلية البنين الأزهرية

عمرو بحر
نشر في: الخميس 29 أغسطس 2024 - 10:57 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أغسطس 2024 - 10:57 ص

التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ لبحث خطة التوسع في أقسام فرع جامعة الأزهر بالوادي الجديد، ودعم الأزهر المرحلة الثانية بافتتاح كلية البنين المزمع افتتاحها هذا العام، بعد افتتاح كلية البنات العام الماضي، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري.

وأكد الزملـوط، تقديم المحافظة التيسيرات اللازمة لافتتاح كلية البنين في تخصصات أصول الدين، وشريعة وقانون، واللغة العربية؛ تيسيرًا على أبناء المحافظة من طلاب الأزهر، وحرصًا على دعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية بقطاعاتها.

وأشار الزملوط، إلى بحث دعم الحالات المستحقة والأكثر احتياجًا من خلال الجهود الخيرية والتنموية لبيت الزكاة، والتوسع في المساعدات الإنسانية؛ لتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية.

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