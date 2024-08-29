تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف معرض"أهلاً مدارس" للأدوات المدرسية، وحلوى المولد النبوي، والمواد الغذائية، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين الغرفة التجارية، والتموين، والوحدة المحلية، والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، لتوفير المستلزمات الدراسية والسلع بأسعار مخفضة بمناسبة العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وتجول المحافظ داخل باكيات المعرض، المقام داخل المعرض الدائم خلف الصالون الأخصر بمدينة بني سويف، الذي يضم كل احتياجات طلاب المدارس من الأدوات المكتبية والكتابية وكشاكيل وكراسات بأنواعها، بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس والزي المدرسي، بتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 20%، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق والمكتبات.

وأشاد المحافظ بالمعرض الذي يضم جميع احتياجات الأسرة من المستلزمات الدراسية والتعليمية، خاصة وأن أسعارها مخفضة وتتناسب مع جميع الأذواق ومستويات الدخول، بهدف التخفيف عن كاهل الأسرة وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم بأسعار مخفضة، موجها مسئولي التموين والغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية بمتابعة سير العمل بالمعرض، ومتابعة التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها ووضع لافتات موضح بها السعر قبل وبعد التخفيض.

كما تفقد المحافظ أقسام المعرض الدائم لبيع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية واللحو، بجانب باكية لبيع الحلوى بأسعار مخفضة بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث يشارك في المعرض مجموعة من شركات وعارضين من القطاع الخاص، بجانب الشركة المصرية لتجارة الجملة، والقوات المسلحة، مشيراً إلى أهمية التوسع في إقامة تلك المعارض على مستوى المراكز للتيسير على المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية، والجهات التنفيذية المعنية، بهدف توفير السلع والمستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم.

رافق المحافظ كل من اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المستشار حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية في بني سويف، المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، والدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، والدكتورعلاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وعزة بسيون مكتب تموين البندر، وبعض التنفيذيين المعنيين من التعليم والوحدة المحلية، ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة.