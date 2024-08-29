محافظ المنيا يوجه بتوفير سيارات كسح مجانا لأهالي عزبة طهران

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زار اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم، عزبة طهران التابعة لمجلس قروى القيس بمركز بني مزار، عقب لقاء خدمة المواطنين ببني مزار، حيث التقى بأهالي القرية واستمع لمطالبهم وشكواهم من تأخر خدمة توصيل الصرف الصحي لمنازلهم وعدد من القرى والعزب المجاورة.

وخلال الزيارة، وجه المحافظ، مجلس مدينة بني مزار بتوفير خدمات كسح الصرف الصحي للمواطنين بالمجان لحين الانتهاء من توصيل الصرف الصحى للمنازل، كما قرر تغطية ترعة صغيرة عند مدخل إحدى العزب التابعة للقرية حفاظًا على صحة وسلامة الأهالي.

وأكد اللواء كدواني، خلال الزيارة التزامه بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بلقاء المواطنين بشكل مباشر، داخل مراكزهم وقراهم تيسيراً عليهم والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما استمع المحافظ لعدد من الحالات الإنسانية وكلف وكيل وزارة التضامن بتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة.

وأعرب الأهالي عن شكرهم للمحافظ، معبرين عن سعادتهم بالاستجابة الفورية لمشاكلهم.

رافق المحافظ في زيارته، إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من نواب البرلمان ومسئولي التفتيش المالي والإداري.