وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق القرم وبريانسك وبيلجورود خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم ومقاطعتي بريانسك وبيلجورود خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضافت: "تم تدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، إذ تم إسقاط 3 مسيرات فوق أراضي جمهورية القرم، واثنتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".