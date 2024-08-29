المنيا: ضبط 145 مخالفة تموينية ومصادرة 92 شيكارة دقيق مدعم وعلف مجهول المصدر

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تحرير 145 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية ورقابية شنتها مديرية التموين بمركز سمالوط، استهدفت هذه الحملات المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين، ضمن جهود المحافظة لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية المتداولة في الأسواق وضمان جودتها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، وضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، أن الحملات أسفرت عن ضبط 111 مخالفة في مجال المخابز البلدية، تنوعت بين: "نقص الوزن، وعدم وجود ميزان حساس، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود سجلات، بالإضافة إلى تجميع 13 شيكارة دقيق بلدي مدع ".

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 32 مخالفة شملت: "عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية"، إلى جانب ضبط 78 شيكارة علف حيواني مجهولة المصدر.

وجرى تحرير مخالفتين في مجال المواد البترولية، تتعلق بتوزيع أسطوانات البوتاجاز دون الإعلان عن الأسعار أو بيانات المستودع.