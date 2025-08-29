صندوق تطوير التعليم: مصر تستهدف أن تكون دولة رائدة في تصنيع الشرائح الإلكترونية

أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، أن الصندوق يعمل بالشراكة والتكامل مع الوزارات المختصة مثل التربية والتعليم، والتعليم العالي، ووزارة العمل، قائلة: «لا نستبدل الوزارات، لكن ندعم سياسة الدولة وسياسة الوزارات ونتكامل معها».

وأضافت شرف، خلال حوارها مع الإعلامية منة فاروق في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن مرصد سوق العمل الدولي جرى تدشينه بهدف دعم متخذي القرار، موضحة: «إذا أرادت أي جامعة معرفة التوجهات العالمية في تخصص معين، يمكنها الاستعانة بالمرصد للحصول على البيانات».

وشددت على أن الصندوق يقدم خدماته للمواطنين عبر المؤسسات القائمة بالفعل «دون إعادة اختراع العجلة»، مؤكدة أن المستفيدين يمتدون على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بنموذج التعليم الياباني «كوزن»، أوضحت شرف أنه يُطبق لأول مرة في مصر، ما تطلّب تعديلًا تشريعيًا في قانون التعليم الموحد الجديد ليتماشى مع طبيعة هذا النموذج المختلف جذريًا عن أي مؤسسة تعليمية سابقة.

وأشارت إلى أن معاهد «كوزن» المصرية اليابانية تخرّج كفاءات وسيطة بين التعليم الفني والتعليم العالي، مضيفة: «عندما زرنا اليابان وجدنا أن أغلب العاملين في البحوث والتطوير تخرجوا من الكوزن، حيث يدرسون خمس سنوات متصلة بعد الإعدادية، في أول عامين يتعمقون في العلوم والرياضيات والفيزياء لفهم منطق عمل الآلات والسبائك ومتطلبات التطوير الصناعي، ثم يتخصصون تدريجيًا حتى العامين الأخيرين ليخرج الخريج قادراً على تطوير وصيانة الآلات وحل مشكلات الصناعة».

وكشفت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن الأولويات الحالية ترتكز على أربعة مجالات رئيسية هي: الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، الروبوتات والميكاترونكس، الطاقة الخضراء وخاصة الألواح الشمسية، والشرائح الإلكترونية، مؤكدة أن مصر تستهدف أن تكون دولة رائدة في مجال تصنيع الشرائح الإلكترونية.