صندوق تطوير التعليم: خريطة عالمية لفرص العمل ومشروع لتأهيل الكفاءات المصرية

كشفت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، عن جهود الصندوق في تأهيل الشباب المصري لسوق العمل المحلي والدولي، مؤكدة أن المشروع يرتبط بشكل مباشر بمؤشرات التنمية في مصر ويعزز من تنافسية العمالة المصرية عالميًا.

وأوضحت شرف، خلال لقائها مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الصندوق أطلق مرصد سوق العمل الدولي عبر موقعه الإلكتروني، ليقدم خريطة تفاعلية للعالم تُظهر فرص العمل المتاحة في كل مدينة، مع توضيح المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة سواء تعليم جامعي، أو فني، أو متوسط، بالإضافة إلى متوسط الدخل الشهري.

وأضافت أن المرصد رصد حتى الآن أكثر من نصف مليون فرصة عمل حول العالم، مع تحليل دقيق للتوجهات والمواصفات المطلوبة، مشيرة إلى أن الصندوق رصد كذلك جميع مؤسسات التعليم في مصر، سواء الحكومية أو الخاصة أو الدولية، وحدد التخصصات النوعية المتاحة بها، مثل التمريض، الفندقة، والفنون، بهدف بناء جسر يربط بين العرض والطلب في سوق العمل.

وفي السياق ذاته، أكدت شرف أن مشروع «أكاديميات التأهيل للمهن خارج مصر» يمثل نقلة استراتيجية، إذ يستهدف إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية احتياجات أسواق العمل الدولية وفق معايير عالمية، موضحة: «المشروع يحقق مكاسب متعددة، أهمها توفير عمالة مدربة داخل مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي الوقت نفسه تأهيل الخريجين للمنافسة على مستوى العالم».

ولفتت إلى أن أحد أهم متطلبات أسواق العمل الدولية يتمثل في إتقان اللغات الأجنبية، قائلة: «من يرغب في العمل بألمانيا يحتاج إلى إتقان الألمانية، وفي دول الخليج الإنجليزية، أما إفريقيا وبلجيكا وفرنسا فتتطلب الفرنسية، وبعض المناطق في كندا كذلك».

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل حاليًا على برامج تدريبية في 40 لغة دولية، تتضمن اختبارات معتمدة تمنح المتدرب رخصة دولية تثبت إجادته للغة المطلوبة، مؤكدة أن الهدف هو تزويد الشباب بالمهارات التي تؤهلهم لفرص عمل حقيقية سواء داخل مصر أو خارجها.