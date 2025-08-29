الأمم المتحدة: إيران نفذت أكثر من 800 حكم إعدام هذا العام

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن إيران نفذت أحكام الإعدام فيما لا يقل عن 841 شخصا حتى الآن هذا العام، داعية طهران إلى فرض وقف لتطبيق عقوبة الإعدام.

وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في بيان: "في يوليو وحده، نفذت السلطات الإيرانية أحكام الإعدام في 110 أشخاص".

وأضافت: "هذا الرقم يمثل أكثر من ضعف عدد من تم إعدامهم في يوليو من العام الماضي، ويأتي بعد زيادة كبيرة في عمليات الإعدام خلال النصف الأول من عام 2025".

وفي عام 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 975 شخصًا في إيران.

وقالت شامداساني، إن "العدد المرتفع للإعدامات" يعكس "نمطًا منهجيًا لاستخدام عقوبة الإعدام كأداة ترهيب للدولة، مع استهداف غير متناسب للأقليات العرقية والمهاجرين".

وبحسب المتحدثة، فإن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تدعو إيران إلى تعليق عقوبة الإعدام، "كخطوة نحو إلغائها".

وشددت السلطات الإيرانية من حملة القمع على المعارضة بعد الهجمات الإسرائيلية في يونيو الماضي، حيث أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بتنفيذ عدد من عمليات الإعدام المتعلقة باتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل.