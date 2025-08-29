محافظ مطروح: وصول 698 رحلة طيران شارتر من 14 دولة أوروبية وعربية خلال صيف 2025

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن المحافظة استقبلت حتى الآن 698 رحلة طيران شارتر خلال موسم صيف 2025، قادمة من 14 دولة أوروبية وعربية، بواقع 297 رحلة عبر مطار مرسى مطروح الدولي و401 رحلة بمطار العلمين الدولي، لتواصل مطروح تعزيز مكانتها كأحد أهم الوجهات السياحية في مصر والبحر المتوسط، مؤكداً ثقة الأسواق الخارجية في المقصد السياحي المطروحي.

وأشار المحافظ إلى أن مطروح تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة الدولية، بما تمتلكه من شواطئ بكر خلابة، ورمال بيضاء ناعمة، ومواقع طبيعية وتراثية ذات طابع متفرد.

وأوضح أن هذه النتائج الإيجابية جاءت انعكاسًا للدعم الكبير من الدولة، وبالتعاون بين وزارة الطيران ووزارة السياحة والآثار، عبر فتح خطوط مباشرة من عدد من الدول، ضمن خطة متكاملة لتنشيط السياحة الخارجية نحو الساحل الشمالي الغربي، بما يزخر به من مقومات طبيعية فريدة وتراث أصيل يعكس تنوع الهوية المصرية.

من جانبه، أوضح محمد أنور، مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، أن رحلات الطيران العارض هذا الموسم استقبلت سائحين من مختلف الجنسيات الأوروبية والعربية، من بينها: إيطاليا، سلوفاكيا، التشيك، صربيا، بولندا، بلغاريا، مولدوفا، تركيا، بيلاروسيا، روسيا، البرتغال، السعودية، الإمارات وأرمينيا، مؤكداً أن هذا التنوع يعزز من مكانة مطروح على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف أن الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة تواصل الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للزائرين منذ لحظة وصولهم، من خلال استقبال متميز يشمل الورود والكتيبات الإرشادية بعدة لغات، وكروت البوستال السياحية التي تبرز أهم المقومات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها المحافظة، ومن بينها مدينة العلمين الجديدة "عاصمة المصايف العربية"، ومدينة مرسى مطروح في ثوبها الجديد، وواحة سيوة الساحرة وذلك بالتعاون من مكاتب وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالمحافظة .

واختتم محافظ مطروح بالتأكيد أن ما تحقق هذا العام ليس مجرد نجاح موسمي، بل يمثل انطلاقة استراتيجية نحو مستقبل أكثر إشراقًا، حيث تمضي مطروح بخطى واثقة لتصبح أيقونة للسياحة المصرية، ومقصداً عالميًا يجمع بين سحر الطبيعة وثراء التراث، بما يضمن لمواسمها القادمة نجاحًا متجددًا ومستدامًا يليق بمكانتها الدولية.