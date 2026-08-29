شركة إيني الإيطالية توقع اتفاقا رسميا للتنقيب عن النفط في أوروجواي

أعلنت شركة إيني الإيطالية العملاقة للنفط والغاز، في بيان رسمي، أنها وقعت الاتفاقية النهائية لدخول منطقة الاستكشاف البحري (أوف-5) التي تقع في مياه قبالة ساحل أوروجواي، وذلك بعد حصولها على الموافقات اللازمة من السلطات المحلية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

وتعمل إيني كمشغل للمنطقة بحصة 50%، إلى جانب شريكتها، شركة (ميوان)، المملوكة بالكامل لشركة النفط الأرجنتينية الحكومية (واي بي إف)، التي تمتلك النسبة المتبقية البالغة 50%.

وأشارت إيني إلى أنها توصلت مؤخرا إلى اتفاق لشراء حصة 40% في المنطقة المجاورة (أوف-6)، التي تديرها شركة "إيه بي إيه"، المعروفة سابقا باسم "أباتشي كورب"، وهي شركة أمريكية مستقلة تعمل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز.

وفي عام 2025 أعلنت شركتا "واي بي إف" الأرجنتينية و"إيني" عن شراكتهما في المنطقة البحرية بأوروجواي، ما مهد الطريق لمزيد من التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في المنطقة.