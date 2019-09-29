ليستر سيتى في مواجهة نارية أمام نيوكاسل بالدوري الانجليزي

يستضيف فريق ليستر سيتي الإنجليزي، نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب كينج باور، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز ” البريميرليج “.

يخوض ليستر سيتي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد الفريق نغمة الانتصارات على حساب توتنهام في الجولة الماضية بهدفين لهدف، ويتطلع الثعالب لحصد الثلاثة نقاط ومواصلة الزحف نحو قمة الدوري الإنجليزي.

وبدأ ليستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي بالتعادل مع وولفرهامبتون بدون أهداف، قبل أن يتعادل مع تشيلسي بهدف لمثله، وفي الجولة الثالثة فاز الثعالب على شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، قبل أن يواصل الفريق نغمة انتصاراته أمام بورنموث بثلاثية لهدف، وبعدها تلقى الهزيمة من مانشستر يونايتد بهدف دون رد، قبل أن يهزم توتنهام بهدفين لهدف.

ويسعى نيوكاسل يونايتد إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والعودة لسكة الانتصارات بعدما تعادل مع برايتون في الجولة الماضية ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

ويعاني نيوكاسل من غياب جونجو شيلفي لاعب وسط الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها بتمزق في أورتار الساق،وكشف ستيف بروس المدير الفني لنيوكاسل أن "شيلفي" سيغيب عن الملاعب لمدة أكثر من 15 يوما أو ربما أكثر، على حسب تحسن حالته مع مرور الوقت.

التشكيل المتوقع لنيوكاسل أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: كرافث، لاسيليس، شار، دوميت، فيليمز.

خط الوسط: ألميرون، هايدن، سايفت، أتسو.

خط الهجوم: جويلاينتون.

التشكيل المتوقع لليستر سيتي ضد نيوكاسل

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: ريكاردو بيريرا - جوني إيفانز - كاجلار سويونكو - بينجامين تشايلويل

الوسط: ويلفريد نديدي - يوري تيليمانس - حمزة تشودري - جيمس ماديسون

الهجوم: أيوزي بيريز - جيمي فاردي