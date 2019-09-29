محافظ أسيوط: بدء تمهيد الطرق بقرى ديروط استعدادا لرصفها

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه جاري استكمال خطة المحافظة للرصف والتي تم وضعها مسبقا طبقًا للاحتياجات، مؤكدًا أن المحافظة تعمل جاهدة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والمناطق الأكثر احتياجًا؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أنه تم اعتماد 30 مليون جنيه لأعمال الرصف بمركز ومدينة ديروط ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2019-2020؛ للنهوض بشبكة الطرق بين القرى وتسهيل حركة النقل والمواصلات، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا فرش التربة الزلطية؛ تهميدًا لرصف طرق بقرى دشلوط وصنبو وجرف سرحان.

من جانبه، أشار العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، إلى توجيهات محافظ أسيوط بالإسراع في إنهاء مشروعات الرصف للطرق في حدود الخطة السنوية المعدة لذلك وتكثيف الأعمال باعتبار مشروعات الرصف ذات أولوية، لافتًا إلى استكمال أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية بقرى دشلوط وصنبو وجرف سرحان من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وتحت إشراف مديرية الطرق، على أن يتم استكمال باقي الخطة فور الانتهاء من هذه الطرق.

وأكد أن عمليات الرصف ستمتد إلى كل الطرق الترابية بالمركز، والتي انتهت أعمال المرافق بها ضمن خطة المحافظة للنهوض بمشروعات البنية الأساسية والمرافق.

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