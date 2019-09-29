برعاية «المصرف المتحد» فوز باحثة بأفضل بحث علمى فى المنتدى المتوسط للطاقة المتجددة بإيطاليا

فازت الباحثة الشابة، هايدى تقى الدين موسى, كلية الهندسة جامعة القاهرة بجائزة أفضل عرض بحث علمى – فئة الشباب – من رئيس منتدى المتوسط العالمى للطاقة المتجددة والأبنية الخضراء MED Green Forum 2019 – University of Florence, Italy الذى عقد فى جامعة فلورانسا بمدينة فلورانسا (مدينة عصر النهضة ومايكل انجلو) بإيطاليا فى الفترة من 2 إلى 6 من سبتمبر 2019 بحضور أكثر من 115 وفدا دوليا من جميع انحاء العالم يمثلون 27 دولة وبمشاركة مصرية.

وإيمانا من المصرف المتحد بأهمية دور المؤسسات الاقتصادية فى دعم الباحثين من الشباب المصرى المتميز للمشاركة فى المحافل الدولية، وكذلك دعم مؤسسات التعليم العالى انطلاقا من رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030. قام المصرف المتحد برعاية الباحثتين المصريتين (أسماء صالح عيد وهايدى تقى الدين موسي) من شباب قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ــ جامعة القاهرة للسفر و المشاركة وعرض أبحاثهن فى المنتدى المتوسط العالمى للطاقة المتجددة والأبنية الخضراء بإيطاليا. وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة والأستاذ الدكتور محسن محمد أبوالنجا، أستاذ البيئة المستدامة بقسم الهندسة المعمارية ــ كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

تعقيبا على فوز الباحثة الشابة هايدى تقى الدين موسى، تقول نيفين كشميرى ــ نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال المصرف المتحد، إن استراتيجية المصرف المتحد تهدف إلى ارساء ثقافة البحث العلمى. خاصة ان البحث العلمى هو المحرك الرئيسى لعملية التحول الاقتصاد المصرى من الاقتصاد التقليدى إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. فضلا عن وضع حلول وعلاج للمشاكل الصحية والمجتمعية التى تؤثر على انتاجية الفرد وتعوق عملة التنمية الشاملة للمجتمع ككل.

وأضافت نيفين كشميرى ان الدولة المصرية حريصة على انشاء عدد من اودية العلوم والمدن العلمية والحضانات التكنولوجية ومراكز الابتكارات فى أماكن كثيرة من مصر. هذا فضلا عن مبادرات البنك المركزى المصرى لرعاية المبتكرين تحت اسم «رواد النيل». بالاضافة إلى المؤتمرات العلمية لعرض ثمرة جهود الباحثين وتشجيع على التعاون وإجراء الابحاث وربطها بالمشروعات الصناعية. كذلك فتح باب للتعاون المثمر مع الجهات البحثية المختلفة سواء المحلية او العالمية فى مجال التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد مما يخدم الاقتصاد القومى.

وحول رؤيتها للعمل المؤسسى وتأثيرة الايجابى، اوضحت نيفين كشميرى ــ نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ــ ان العمل المؤسسى المتمثل فى رعاية نخبة متميزة من ابناء الوطن يحتاح إلى مزيد من التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات العلمية لتحقيق الاهداف التنموية من نشر الثقافة والمعرفة العلمية لتحقيق نجاحات خاصة فى مجال التكنولوجيا الرقمية.