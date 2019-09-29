ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرقي إندونيسيا إلى 30 قتيلا

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أعلن مسؤولون في إندونيسيا اليوم الأحد أن حصيلة القتلى جراء زلزال بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر الذي ضرب جزر الملوك في شرقي إندونيسيا ارتفعت إلى 30 شخصا.

وزاد عدد الضحايا من 19 يوم الجمعة، حيث تم تخفيض الحصيلة بسبب احصاء بعض الضحايا مرتين.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد إنها تواصل تقييم الوضع في أعقاب زلزال يوم الخميس.

وقال أجوس ويبوو، المتحدث باسم الوكالة إن 159 شخصًا على الأقل أصيبوا بجروح وتعرض 600 منزل ومبان أخرى لأضرار في جزيرتي أمبون وسيرام بعد الزلزال.

وأضاف انه "بحلول صباح السبت، سجلت وكالة علم المناخ والجيوفيزياء ما لا يقل عن 475 هزة ارتدادية".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 9ر36 كيلومترا شمال شرق أمبون، وأن الزلزال وقع الساعة 0846 صباح الخميس بالتوقيت المحلي (2346 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش) وعلى عمق 29 كيلومترا، ولم يتسبب الزلزال في اصدار تحذير بحدوث تسونامي.

وتقع إندونيسيا على ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي والثوران البركاني.